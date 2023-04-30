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Samsun'da lokantada çıkan yangın evlere sıçradı, alevler geceyi aydınlattı

Samsun'da lokantada çıkan yangın evlere sıçradı, alevler geceyi aydınlattı
Samsun'da lokantada çıkan yangın evlere sıçradı, alevler geceyi aydınlattı

Samsun'da bir ciğercide çıkan yangında alevler üst kattaki dairelere sirayet etti. Yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Samsun'da lokantada çıkan yangın evlere sıçradı, alevler geceyi aydınlattı - Tıkla İzle

Yangın, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan bir lokantada gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ciğercinin mutfağında çıkan yangın iş yerini sardı ve alevler lokantanın üstündeki evlere sıçradı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangının fark edilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangında ölen ve yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü . Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay
 

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