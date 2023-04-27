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Samsun'da minibüs takla attı: 4 yaralı

Samsun'da minibüs takla attı: 4 yaralı
Samsun'da minibüs takla attı: 4 yaralı

İstanbul'dan Trabzon'a giden minibüsün Samsun'da takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Gürgendağı mevkisi Samsun -Ankara karayolunun 17. kilometresinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere, İstanbul'dan Trabzon'a giden Bekir Sıtkı Murat idaresindeki 14 BY 772 plakalı minibüs yoldan çıkarak yağmur suyu kanalına takla attı. Kazada, araç sürücüsü Bekir Sıtkı Murat ile Neriman Murat, Bora Çarıkçı ve Fatma Atagül yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay

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