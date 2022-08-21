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Samsun'da motosiklet kazası: 2 yaralı

Samsun'da motosiklet kazası: 2 yaralı
Samsun'da motosiklet kazası: 2 yaralı

Samsun'da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükür Cankaya (26) idaresindeki 55 AGP 957 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken önüne çıkan otomobile çarpmamak için aniden durmak isteyince motosiklet devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Şükür Cankaya ile yanında bulunan Akın Demir (26) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay

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