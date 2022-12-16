Samsun'da motosikletle tehlikeli yolculuk

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 2. Bulvar üzerinde meydana geldi. Cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde trafiği tehlikeye düşüren ve kendi canlarını hiçe sayan 2 kişi görüntülendi. Motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu, yağmura aldırmadan aralarına aldıkları tahmini 3 metrekarelik plastik levhayı taşıyarak hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman düşme tehlikesi yaşayan sürücü ve yolcu dakikalarca karayolunda araç geçişlerini engelleyerek tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptı.

Erdi Demir

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