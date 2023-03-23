Samsun'da müstakil ev alevlere teslim oldu

Yangın, Kavak ilçesine bağlı Alagömlek Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Alagömlek Mahallesi Koçköy Sokak üzerinde Bayram Kırgın'a ait olan evde gece geç saatlerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören mahalledeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Kavak ve Havza'dan olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin çevre evlere ulaşmasını engelledi.

Furkan Abrek Ünal

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