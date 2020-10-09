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Samsun'da narkotik uygulaması: 16 gözaltı

Samsun'da narkotik uygulaması: 16 gözaltı
Samsun'da narkotik uygulaması: 16 gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uygulamada uyuşturucuyla yakalanan 16 kişi gözaltına alındı.

 Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinden ve Bafra, Havza ve Vezirköprü ilçelerinden ekiplerin de katılımıyla uyuşturucu ile mücadele kapsamında uygulama yaptı. Yapılan uygulamada, 147 şahıs, 22 araç, 5 iş yeri, 4 park ve 3 metruk bina kontrol edildi. 3 şahıs hakkında pandemi tedbirlerine aykırı davranmaktan idari işlem yapılırken, 299 kapsül sentetik ecza, 3 kilo 414 gram esrar maddesi, 2,06 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 770 TL para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 16 kişiden 13'üne "uyuşturucu kullanmak" suçundan yasal işlem yapılırken, 3 kişi hakkında da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay
 

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