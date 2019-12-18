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Samsun'da öğrenci servisi kaza yaptı: 1 ölü

Samsun'da öğrenci servisi kaza yaptı: 1 ölü
Samsun'da öğrenci servisi kaza yaptı: 1 ölü

Samsun'da öğrenci servisinin de aralarında bulunduğu 3 aracın karıştığı kazada 1 öğrenci hayatını kaybederken, 2'si ağır 10'dan fazla öğrenci yaralandı.

Samsun'da feci kaza! - Tıkla İzle

Kaza, Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan aldığı lise öğrencilerini Çarşamba ilçesine götüren Dursun Peker idaresindeki 55 C 6076 plakalı servis minibüsü, İsmail Baş idaresindeki 55 SE 808 plakalı otomobille çarpıştı.

Yoldan çıkarak refüjden karşı şeride geçen minibüs, Mustafa Gülastı'nın kullandığı 55 LS 221 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası adeta can pazarı yaşandı. Kazada 15 yaşındaki Batuhan Yılmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 10'dan fazla öğrenci yaralandı. Yaralılar için kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Ambulanslarla Çarşamba ilçesi ile Samsun'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

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