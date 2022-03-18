Samsun'da okullara kar tatili

Toplantıda alınan kararlar şöyle duyuruldu: “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 18 Mart Cuma günü bir gün süreyle; kamu ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarının eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmesine, Halk Eğitim Merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilmesine, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilmesine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine ara verilmesine, ilimizde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile, engelli çalışanlar ve malul gazi personelin idari izinli sayılmasına, toplantıya katılan üyelerce oy birliğiyle karar verilmiştir”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de yoğun kar yağışlarına karşı dikkatli olunması uyarısı geldi. Yapılan uyarıda, Kastamonu, Sinop, Samsun'un batı ilçelerinde (Vezirköprü, Alaçam, Yakakent, Bafra, Ondokuzmayıs ilçelerinin yükseklerinde) yer yer yoğun kar yağışlarına dikkatli olunması istendi.

Ayrıca sabah saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Anma Programı da, yoğun kar yağışı ve buzlanmaya bağlı olarak eğitim-öğretime ara verilmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

