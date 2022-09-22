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Samsun'da orman ürünleri fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Samsun'da orman ürünleri fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı
Samsun'da orman ürünleri fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Samsun’da orman ürünleri fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı - Tıkla İzle

Yangın mahalline intikal eden itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yetkililerden edinilen bilgiye göre yangın; içerisinde yağ dönen büyük ısı yağ kazanlarında başladı ve sonrasında fabrikaya yayıldı. Yangının fabrikanın tamamına yayılmaması ve başka tarafa sıçramaması için çok sayıda itfaiye ekibi müdahalede ederek, yangını kontrol altına aldı.

Ahmet Şükrü Uluçay-Adnan Aci

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