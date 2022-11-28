İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Samsun'da otomobil hafif ticari araç ile çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Samsun'da otomobil hafif ticari araç ile çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
Samsun'da otomobil hafif ticari araç ile çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

 Samsun'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 36. kilometresi Hacılı mevkisinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okan Boynukısa idaresindeki 34 CVL 331 plakalı otomobil kavşakta Hamza Gül yönetimindeki 55 LK 316 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Hamza Gül ve Okan Boynukısa ile Meliha Gül, Nur Çelik, Mustafa Öz, Muhammet Enes Karakaya ve Muhammet Sefa Yolcu yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan araç sürücüsü Hamza Gül (70) ile yanında bulunan Meliha Gül (69) Kavak Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.