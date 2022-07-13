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Samsun'da otomobil ile motosiklet kaza yaptı: 2 yaralı

Samsun'da otomobil ile motosiklet kaza yaptı: 2 yaralı
Samsun'da otomobil ile motosiklet kaza yaptı: 2 yaralı

Samsun’da otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil ile motosiklet kaza yaptı: 2 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı ile Alparslan Bulvarı kesişiminde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 ACR 478 plakalı otomobil ile 34 NS 0018 plakalı motosiklet Atatürk Bulvarı'nın Sinop istikameti tarafında kaza yaptı. Kaza sonrasında motosiklet kullanılmaz hale gelirken, motosiklette bulunan 2 erkek şahıs yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil ambulansları ile ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Geçici olarak 1 şeridi trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan otomobil ve motosikletin karayolundan çekilmesiyle tekrardan trafiğe açıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Erdi Demür

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