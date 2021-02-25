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Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada - Tıkla İzle

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yolda saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Ç. yönetimindeki 55 RV 582 plakalı otomobil ile Serhat Ö. idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletten savrulan sürücüsü Serhat Ö. yaralandı. 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan Serhat Ö., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil ile motosikletin çarpışma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay

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