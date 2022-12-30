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Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Murat Yılmaz idaresindeki 08 AAT 823 plakalı otomobil 19 Mayıs çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sunucu önce minibüs durağına çarptı. Takla atan otomobil yolun ortasında ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Ahmet Şükrü Uluçay

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