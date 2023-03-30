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Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Samsun'da otomobilin takla atıp ters döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi Siteler Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emir Taha K. idaresindeki 55 EK 248 plakalı otomobil, bir aracın sıkıştırması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarpıp takla atarak ters döndü. Kazada, araç sürücüsü Emir Taha K. ile otomobilde bulunan Orhan B. yaralandı. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Muhammer Ay

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