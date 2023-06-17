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Samsun'da panelvan araç aydınlatma direğine çarptı: 7'si ağır 9 yaralı

Samsun'da panelvan araç aydınlatma direğine çarptı: 7'si ağır 9 yaralı
Samsun'da panelvan araç aydınlatma direğine çarptı: 7'si ağır 9 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 7'si ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisi Samsun-Ordu karayolunun 36. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Kaşıkçı idaresindeki 06 DOF 07 plakalı panelvan araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğinin beton kısmına çarpıp devrildi. Kazada, sürücü Mustafa Kemal Kaşıkçı, Hiranur Kaşıkcı, Fatmanur Ecrin Kılıç, Elif Nur Kılıç, Medinenur Kılıç, Kadir Kılıç ve Fatma Kılıç ağır yaralanırken, Ümit Kılıç ile Alpaslan Kaşıkçı ise hafif şekilde yaralandılar. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay

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