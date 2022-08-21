İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Samsun'da patpat kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da patpat kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Samsun'da patpat kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da şarampole yuvarlanan patpatta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Adatepe Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cüneyt Atmaca (42) idaresindeki patpat diye adlandırılan tarım aracı ile seyir halindeyken rampa yukarı çıkarken patpat geri geri kayarak şarampole yuvarlandı. Kazada, patpat sürücüsü Cüneyt Atmaca ve yanında bulunan yeğeni Yiğit Soydemirci yaralandılar. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan ve özel bir hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Cüneyt Atmaca yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay

İLGİLİ HABER
Yemende korkunç kaza: 2 ölü Yemen'de korkunç kaza: 2 ölü
İLGİLİ HABER
Kaza yapan araçtan kaçarken uyuşturucuyla yakalandılar Kaza yapan araçtan kaçarken uyuşturucuyla yakalandılar
İLGİLİ HABER
İstanbuldaki iki farklı kuryenin kazası kameraya yansıdı İstanbul’daki iki farklı kuryenin kazası kameraya yansıdı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.