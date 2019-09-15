İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da polis memuru kazada yaralandı

Samsun'da polis memuru kazada yaralandı
Samsun'da polis memuru kazada yaralandı

Samsun'da kazada yaralanan polis memuru hastanelik oldu.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Saadet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlık motosikletli yunus ekiplerinde görev yapan polis memuru Ömer Başbuğ'un idaresindeki özel motosikleti otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan polis memuru Ömer Başbuğ 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı polisi meslektaşları hastanede yalnız bırakmadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.