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Samsun'da polis motosikleti kaza yaptı: 2'si polis 3 yaralı

Samsun'da polis motosikleti kaza yaptı: 2'si polis 3 yaralı
Samsun'da polis motosikleti kaza yaptı: 2'si polis 3 yaralı

Samsun'da motosikletli Yunus polislerinin yaptığı kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Samsun'da polis motosikleti kaza yaptı: 2'si polis 3 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı Fener Tramvay Durağı yakınlarında saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekiplerinde görevli Hamit D. idaresindeki 55 A 4846 plakalı motosiklet, kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmek isteyen yaya Mehmet E.S.'ye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü polis memuru Hamit D. ile motosiklette bulunan polis memuru Sefa A. ve yaya Mehmet E.S. yaralandı. 

Muhammer Ay
 

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