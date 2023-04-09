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Samsun'da sadaka kutusu hırsızlığı

Samsun'da sadaka kutusu hırsızlığı
Samsun'da sadaka kutusu hırsızlığı

Samsun’un Alaçam ilçesinde iki camideki sadaka kutusundan para çalan şüpheli yakalandı.

Samsun'da sadaka kutusu hırsızlığı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Zincirlikuyu Camii ve Şadibey Camisinde bulunan sadaka kutularından para çalındı. Olay, polis haber verildi. Polis güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde bir kişinin tel aparatla sadaka kutusundan paraları çaldığını tespit etti. Araştırmaları derinleştiren ekipler, hırsızlık olayını H.O.'yu (51) gerçekleştirdiği tespit etti. Polis ekipleri, camiye tekrar gelen H.O.'yı cami içerisinde suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Ahmet Şükrü Uluçay

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