Samsun'da sanayi bölgesi göle döndü

Geceden bu yana devam eden kuvvetli sağanak, bir hafta aranın ardından Samsun'u yeniden vurdu. Bulvarlar, caddeler suyla doldu, şehrin birçok noktası, selden olumsuz etkilendi. Merkez ilçeleri Canik, İlkadım ve Atakum sele teslim oldu. Meteorolojinin son ölçümlerine göre Atakum'a 53,2 kilo, İlkadım'a 52 kilo, Canik'e de 44,7 kilo yağış düştü.

Saatlerdir aralıksız süren sağanak, yolları göre çevirdi, alt geçitleri ve bodrum katları su bastı, sanayi bölgesi suyla kaplandı. Canik ilçesinde bulunan Eski ve Gülsan Sanayi Sitelerinin tamamı suyla doldu. 100'lerce dükkanı su bastı. Bazı esnaf tekneyle ulaşım sağladı. Bu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, sanayi esnafını ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

"Geçen haftadan daha büyük sel oldu"

Başkan İbrahim Sandıkçı yaptığı açıklamada, “Gece başlayan yağış saat 08.00'e kadar aralıksız devam etti. Geçen hafta olan selden daha büyük bir sel oldu. Sanayi sitesi suyla doldu. Dükkanlar selden olumsuz etkilendi. Samsun Büyükşehir ile birlikte selin zararlarını gidermeye çalışıyoruz” dedi. Büyükşehir Belediyesi SASKİ ekipleri sanayi bölgesindeki sel sularının tahliyesi için yoğun çalışma yürütüyor.

Erdi Demir- Furkan Abrek Ünal

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