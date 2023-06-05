İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Samsun'da sel: Yollar çöktü, araçlar yolda kaldı

Samsun'da sel: Yollar çöktü, araçlar yolda kaldı
Samsun'da sel: Yollar çöktü, araçlar yolda kaldı

Samsun'da sağanak yağış dolayısıyla sel oluştu, yollar çöktü, aralar mahsur kaldı, iş yerlerini su bastı.

Samsun'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, sele yol açtı. Sel suları cadde ve sokakları kaplarken rögar kapaklarından sular fışkırdı, yolların çökmesi sonucu araçlar mahsur kaldı, iş yerlerini su bastı.

Kırtasiye dükkanı sahibi Hikmet Selen sel suyunun iş yerini basması sonucu zararının en az 200 bin lira olduğunu söyledi.

Tevfik Can Kara ise aracıyla seyir halindeyken yolun çökmesi sonucu aracının çöken yolda şahlanıp çaresiz kaldıklarını ifade etti.

Muhammer Ay
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.