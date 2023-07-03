Samsun'da seyir halindeki otomobil önündeki araca çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Kaza, Sinop-Samsun kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Ertuğrul E.'nin kullandığı 55 ACT 814 plakalı otomobil, önünde giden Yasin Bircan'ın kullandığı 55 JZ 826 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen 55 JZ 826 plakalı otomobilde bulunan Davut Bircan (24) ve Emirhan Bircan (18) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Akyol da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan otomobil sürücüleri Ertuğrul B. ve Yasin Bircan, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ahmet Şükrü Uluçay



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