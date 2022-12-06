Samsun'da silah ticareti operasyonu: 6 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, 50 ilde organize suç örgütlerine ve silah ticareti yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun'daki operasyonda “silah ve mühimmat kaçakçılığı” suçuna yönelik Samsun ve Rize illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı planlı operasyon kapsamında 8 hedef şüpheli şahıstan 6'sı yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Muhammer Ay

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