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Samsun'da silahlı kavga: 2 gözaltı

Samsun'da silahlı kavga: 2 gözaltı
Samsun'da silahlı kavga: 2 gözaltı

Samsun’un Ayvacık ilçesinde çıkan silahlı kavgaya müdahale eden jandarma ekipleri olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Ayvacık ilçesi Çamalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesi Çamalan Arpaçukuru Mahallesi'nde silahla ateş edildiği iddiasını değerlendiren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kısa sürede olay yerine intikal ederek çevrede geniş çaplı araştırma yaptı. Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla Ü.A. (25) ve C.P. (27) gözaltına alınırken, şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 15 gram içime hazır kubar esrar maddesi ele geçirildi. Silahlı kavga olayıyla 2 şahıs gözaltına alınırken jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.  

Nuri Oğuzhan Şeker

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