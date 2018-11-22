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Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı....

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı....
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı....

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanırken, polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan S.Ç., karın boşluğundan, kalçalarından ve baldırından vurularak yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı. Silahlı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili olayda silahı kullandığı iddia edilen E.Ö. ile birlikte İ.B., S.S. ve B.Ç.'yi gözaltına aldı. Olayda kullanılan tabanca ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor. 

Muhammer Ay 

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