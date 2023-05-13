İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Samsun'da silahlı saldırı: 3 yaralı

Samsun'da silahlı saldırı: 3 yaralı
Samsun'da silahlı saldırı: 3 yaralı

Samsun'da eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında bulunan bir eğlence yerinde saat 23.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticareti taksi ile gelen 3-4 kişinin dışarıdan eğlence mekanına silahla ateş açıp yine aynı ticari taksi ile kaçtılar. Silahlı saldırganlar bir süre sonra da ticari taksiden inip kayıplara karıştılar. Silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.