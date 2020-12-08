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Samsun'da soba zehirlenmesi: 2 ölü

Samsun'da soba zehirlenmesi: 2 ölü
Samsun'da soba zehirlenmesi: 2 ölü

Samsun'un Alaçam ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.

Olay, Yenicami Mahallesi Karagüllü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati Selçuk (62) ile eşi Bergüzar Selçuk'tan (60) haber alamayan komşuları eve giderek zili çaldı. Çiftin kapıyı açmaması üzerine emniyet ve sağlık ekiplerine haber verildi. Yakınları ile birlikte eve gelen emniyet güçleri ve sağlık ekipleri tarafından kapı açılarak içeri girildi. Selçuk çiftinin yatak odalarında hareketsiz yattığını gördüler. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Selçuk çiftinin, gece yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri belirlendi.

Çiftin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ahmet Şükrü Uluçay
 

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