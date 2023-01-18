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Samsun'da tapuda rüşvet operasyonu: 13 gözaltı

Samsun'da tapuda rüşvet operasyonu: 13 gözaltı
Samsun'da tapuda rüşvet operasyonu: 13 gözaltı

Samsun'da Tapu Müdürlüğüne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında tapu çalışanları, emlakçı ve müteahhitlerin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri rüşvet suçu ile ilgili başlatılan planlı çalışma çerçevesinde, 13 şüpheliye yönelik saat 07.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında Tapu Müdürlüğü çalışanı, emlakçı ve müteahhitlerin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon dahilinde 3 kişinin ise ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

Muhammer Ay

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