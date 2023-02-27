Samsun'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortaklaşa yaptıkları takip ve çalışma sonucu ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları öğrenilen S.K. ve H.U.'nun içinde bulunduğu 34 plakalı aracı Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de durdurdu. Araçta yapılan aramada 282 adet Amisos dönemine ait sikke, 1 adet Hz. İsa figürlü haç objesi ve 34 adet değerli olduğu değerlendirilen taş ele geçirildi. S.K. ve H.U. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay



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