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Samsun'da tıra çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Samsun'da tıra çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü
Samsun'da tıra çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Samsun'da motosikletin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da tıra çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü - Tıkla İzle

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı Liman Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin Tunç (20) 55 ABG 790 plakalı motosikletle seyir ederken, kavşakta dönüş yaparak yolu karşıya geçmekte olan Kanber Kırtay yönetimindeki 42 JG 264 çekici, 42 JG 266 dorse plakalı tıra ön sağ lastiğinden çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosikletin çarptığı tırın Mersin'den yüklediği gümrük malı limonu Samsun Limanı'ndaki gümrük sahasına getirdiği ve kazanın da gideceği yere 100 metre kala yaşandığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

Muhammer Ay
 

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