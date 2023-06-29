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Samsun'da trafik kazası: 5 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 5 yaralı
Samsun'da trafik kazası: 5 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu Karakolu 49. kilometresi Acıklı mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ayhan Seven idaresindeki 34 BNJ 211 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedil esi sonucu yoldan çıkarak menfeze çarptı. Kazada, araç sürücüsü Ayhan Seven (24) ile E.İ. (4), M.İ. (7), Nesibe İnan (45), ve Emre İnan (29) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay

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