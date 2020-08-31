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Samsun'da trafik kazası: 7 yaralı!

Samsun'da trafik kazası: 7 yaralı!
Samsun'da trafik kazası: 7 yaralı!

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necat Dağcı (21) idaresindeki 55 LP 031 plakalı otomobil ile Beyzanur Kodalak (20) yönetimindeki 55 SD 157 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Necat Dağcı ve Beyzanur Kodalak ile Sibel Bozkurt (29), Eznel Bozkurt (5), Nazile Dağcı (19), Nargül Dağcı (48) ve Samet Kılıç (33) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay
 

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