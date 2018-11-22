Samsun'da trafik kazası!

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı'nda saat 21.00'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ZU 7954 plakalı otomobil yolda yağmurdan biriken suya girerek sürücünün direksiyon häkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp karşı şeride geçti. Kazada otomobilde bulunan Hatice S. (30) ile Tuğba K. (31) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Polis araç sürücüsünü tespite çalışıyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

