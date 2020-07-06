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Samsun'da traktör devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Samsun'da traktör devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
Samsun'da traktör devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Samsun'da traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Kumcağız Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin Sarı (66) yönetimindeki traktör direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazada, traktörün altında kalan Neriman Sarı olay yerinde hayatını kaybederken, Şahin Sarı ve Gülay Tan yaralandı. Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan ve ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fakültesi Hastanesine sevk edilen Şahin Sarı yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay
 

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