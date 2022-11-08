Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Sularla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarla birlikte 26,81 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi, 10,82 gram metamfetamin maddesi, 61 adet extacy hap, 189 kapsül sentetik ecza, 9 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 13 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Muhammer Ay

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