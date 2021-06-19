Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, O.U., U.K. ve G.O. adlı kadının bulunduğu araçta yaptıkları yaptıkları aramada 9,05 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Olayın devamında şüpheli şahısların birlikte kullandığı ikamette yapılan aramada, 51,27 gram bonzai, 2,34 gram esrar maddesi, 1 adet hassas cep terazi, 1 adet uyuşturucu içme aparatı, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 500 TL para ele geçirildi.

Olayla ilgili O.U., U.K. ve G.O. adlı kadın "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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