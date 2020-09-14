İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da uyuşturucu operasyonu!

Samsun'da uyuşturucu operasyonu!
Samsun'da uyuşturucu operasyonu!

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi ile birlikte uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde irtibat kurduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı ileri sürülen S.K.'nin Atakum ilçesinde kullandığı ikamete operasyon düzenledi. Söz konusu adreste yapılan aramada, bin 15 adet sentetik ecza hap, 2 adet esrarlı sigara, 10 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 34 adet tüfek kartuşu elde edildi. Olayda ilgili S.K. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Olayda ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.