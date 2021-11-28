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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi gözaltına alındı
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi gözaltına alındı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi narkotik polisinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi gözaltına alındı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları istihbar edilen İ.D. ve K.D.'yi takibe aldı. Narkotik polisi söz konusu şahıslarla ilgili olarak yapılan çalışmalarda, şüpheli şahıslar ile fiziki temas kuran 1 şüpheli şahıstan 2 paket halinde 0,58 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Olayın devamında İ.D. ve K.D.'nin adresine baskın düzenleyen narkotik polisi yaptıkları aramada, 2 paket halinde 2,78 gram metamfetamin maddesi, 2 kapsül sentetik ecza, 5 adet uyuşturucu içme aparatı ve uyuşturucu madde paketleme işleminde kullanılan alüminyum folyo ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.D. ve K.D. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Muhammer Ay
 

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