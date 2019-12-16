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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 8 şüpheli adliyede

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 8 şüpheli adliyede
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 8 şüpheli adliyede

Samsun’da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 8 şüphelinin yakalanması için Cuma sabahı il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda ve operasyon paketler halinde 25,67 gram bonzai, 132 adet uyuşturucu madde etkisi gösteren sentetik ecza, 45,12 gram esrar, 33 adet ekstasy hap, 1 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ve 50 adet 9 milimetre çapında tabanca mermisi elde edildi.

Gözaltına alınan 8 şahıs sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yaşı 18'den küçük olan 1 şüpheli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorguları tamamlanan 8 zanlı "uyuşturucu ticareti" suçlarından Samsun Adliyesine sevk edildi.

Muhammer Ay
 

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