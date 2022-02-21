Samsun'da yaban hayatı fotokapana yakalandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatı envanteri ve biyoçeşitliliğin izlenmesi çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun'da özellikle doğal hayatın korunduğu bölgelere 31 adet fotokapan yerleştirildi. Samsun'un farklı bölgelerinden elde edilen fotokapan görüntülerinde kurt, geyik, çakal ve karaca gibi hayvanların doğal yaşam alanları kayıt altına alındı. Öte yandan, Samsun'a yerleştirilen fotokapanlar ile daha önce de nesli tükenme altında olan vaşak ve yaban kedisi gibi hayvanlar da görüntülenmişti.

Erdi Demür