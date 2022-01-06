Samsun'da yakalanan 7 DEAŞ şüpheli sınır dışı edilecek

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptıkları takip ve çalışmalarda 31 Aralık sabahı çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ terör örgütü şüphelisi Irak uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan DEAŞ şüphelilerinin yapılan sorgulanmalarının tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmesine karar verildi. Irak uyruklu 7 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Muhammer Ay

