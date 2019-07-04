Samsun'da yangın faciası

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Kaya'ya ait Selçuk Halı adlı mağazada yangın çıktı. Bu sırada iş yeri sahili Abdullah Kaya önce iş yerinden kendisini dışarı attı daha sonra da halılarını kurtarmak için iş yerine geri girdi. Bu sırada alevler bir anda etrafı sarınca içeride mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti.

Abdullah Kaya'nın yakınları içeride olduğunu söyleyerek kurtarılması için etraftan yardım isteyip gözyaşı döktü. İtfaiye ekipleri içeri girerek Abdullah Kaya'ya ulaştı. Alevlerin arasından çıkartılan Kaya, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yangın söndürme çalışması sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye eri de ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay-Erdi Demur-Barış Gök