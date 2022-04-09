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Samsun'da yangın paniği: Yaşlı adam ölümden döndü

Samsun'da yangın paniği: Yaşlı adam ölümden döndü
Samsun'da yangın paniği: Yaşlı adam ölümden döndü

Samsun’un Bafra ilçesinde çıkan yangında alevlerin arasından kurtulan yaşlı adam ölümden döndü.

Samsun'da yangın paniği: Yaşlı adam ölümden döndü - Tıkla İzle

Yangın, Hacınabi Mahallesi Cılboğlu Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde tek başına kalan 90 yaşında ki Hüseyin Şener odada bulunan sobayı tutuşturucu jel ile yakmak istedi. Alev alan jelden yangın çıktı. Kısa sürede yaşlı adamın kaldığı oda alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerine haber veren mahalle sakinleri ellerinde yangın tüpleriyle yangına müdahale etti.

Olay yerine çok sayda itfaiye ekibi geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen yaşı adam 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Ahmet Şükrü Uluçay
 

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