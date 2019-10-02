Samsun'da yasa dışı bahse 1 gözaltı daha

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında 11 farklı ilde ikamet eden 120 kişinin bahis oynadığını ve 7 şüphelinin de bahis oynattığını tespit etti. Samsun ve Sinop'ta düzenlenen operasyonla 4 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda silah, pos cihazı ve hesap pusulaları ele geçirildi. İfadesi alınan 2 kişi serbest bırakılırken, emniyetteki sorgusu tamamlanan 2 kişi de 5 gün önce Samsun Adliyesine sevk edildi. 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı. Ahlak polisi olayla ilgili firarda olduğu iddia edilen K.T.'yi de yakalayarak gözaltına aldı.Polisteki sorgusu tamamlanan K.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Muhammer Ay