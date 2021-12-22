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Samsun'da yoğun kar yağışı

Samsun'da yoğun kar yağışı
Samsun'da yoğun kar yağışı

Samsun’da beklenen kar yağışı şehir merkezinde etkili oldu, şehir beyaz örtüyle kaplandı.

Samsun'da yoğun kar yağışı - Tıkla İzle

Hava sıcaklığının düşmesiyle kış yüzünü gösterdi. Yüksek kesimlerde görülen kar yağışı Samsun şehir merkezinde de başladı. Gün içinde aralıklarla görülen kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşarak evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Vatandaşlar kar yağışı manzaralarını fotoğrafladı, kartopu oynadı. Mevsimin ilk karı şehir merkezinde yaşayan insanları sevindirdi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü verilerine göre şehir merkezinde sıcaklık 1 dereceye kadar düştü. Kar yağışının yarında devam etmesi öngörülüyor.

Ünsal Karka - Furkan Abrek Ünal

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