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Samsun'da Yunus polisleri kaza yaptı: 2 yaralı

Samsun'da Yunus polisleri kaza yaptı: 2 yaralı
Samsun'da Yunus polisleri kaza yaptı: 2 yaralı

Samsun'da motosikletli Yunus polislerinin karıştığı kazada 2 polis memuru yaralandı.

Samsun'da Yunus polisleri kaza yaptı: 2 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Gebi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli aracın peşine düşen A.A. idaresindeki Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekibi direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Kazada, motor sürücüsü A.A. ile yanında bulunan Y.Y. yaralandı. Yaralı polisler ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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