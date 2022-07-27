Samsun'da zincirleme kaza: 2'si polis 9 yaralı

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru Sezgin Y. idaresindeki 34 SD 9128 plakalı otomobil önünde seyir eden Hayri İ. yönetimindeki 55 LY 138 plakalı öğrenci servisine arkadan çarpıp yolun sağındaki su kanalına girdi. Otomobilin arkadan çarptığı öğrenci servisi minibüs de savrularak önünde seyreden Adem Tokoğlu idaresindeki 55 VH 712 plakalı 112 Acil Servise ait ambulansa arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü olan polis memuru Sezgin Y. ile yanında olan polis memuru akrabası Asım Y. ile öğrenci servisi şoförü Hayri İ. ile öğrenci servisinde bulunan öğrenci Ulus Efe A., babası Engin A. ile okul personelleri Şebnem E., Enise D., Azra B. ve Tutku D. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan polis memurları Asım Y.'nin Tunceli'de, Sezgin Y.'nin ise Diyarbakır'da görev yaptıkları ve Samsun'a izne geldikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay