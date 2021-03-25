Samsun'daki kadına şiddet olayının iddianamesi kabul edildi

Samsun'da 6 Mart Cumartesi akşamı meydana gelen olayda, İbrahim Zarap (27), boşandığı eski eşi Emriye Metoğlu'nu (25) sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözü önünde öldüresiye darp etmiş, olay Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Olaydan sonra “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanan İbrahim Zarap'ın iddianamesi hazırlandı. İddianamede, zanlı hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, “mala zarar verme” suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapis isteminde bulunuldu.

İlk duruşma 12 Nisan'da

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame 19 Mart tarihinde tamamlandı ve Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. İddianame mahkeme tarafından bugün kabul edildi. Kadına şiddet davası duruşması 12 Nisan Pazartesi günü saat 09.30'da 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

İddianamede, şüpheli İbrahim Zarap'ın müşteki Emriye Metoğlu'na yönelik “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “mala zarar verme” suçlarından yargılanacağı öğrenildi.

“Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme”

Savcı tarafından hazırlanan iddianamede, “Müştekinin ameliyatlı olduğunu bildiği bölgesine özellikle tekme ile vurması, tanık anlatımına göre 'Ailevi mesele. Siz karışmayın, ben bu işi burada bitireceğim' demesi, kamera kayıtlarına göre müştekinin kendisini savunamayacak şekilde yerde baygın bir vaziyette bulunduğu sırada özellikle başını kaldırıp sert zemine doğru vurması, çevrede bulunanların tepkilerini görmesine rağmen vurmaya devam etmesi nedeniyle eyleminin bir bütün olarak TCK 81/35 maddelerinde düzenlenen 'öldürmeye teşebbüs' suçunu ve bu sırada telefonu kırmasında TCK 151 maddesinde düzenlenen 'mala zarar verme' suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır” tespitlerine yer verildi.

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