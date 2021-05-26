Samsun'daki Kovid-19 vaka düşüşü kesintiye uğradı

İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı (100 binde) açıklandığı ilk haftalarda Türkiye'de nüfusa oranla en çok vaka sayısına sahip il olarak dikkat çeken Samsun, son haftalardaki vaka azalışı ile bu sıralamada en sonlara doğru düşmüştü. 8-14 Mayıs'ta il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vakası sayılarında 100 binde 95,57 olan Samsun'daki vaka sayısı 15-21 Mayıs tarihleri arasındaki nüfusa oranla vaka sayısında ise 97,19'a yükseldi. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, vaka artışına değinerek, açıklamada bulundu.

“Vaka sayılarında bir süredir yakaladığımız düşüş eğilimi bu hafta küçük bir kesintiye uğradı”

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Vali Dağlı, “Kıymetli hemşehrilerim; sizlerin de desteklerinizle vaka sayılarında bir süredir yakaladığımız düşüş eğilimi bu hafta küçük bir kesintiye uğradı. Elbette bu küçük uyarıyı göz ardı etmeyelim ancak düşüşlerin bizleri rehavete sevk etmesine müsaade etmediğimiz gibi bu durumun da korona virüsle mücadeledeki moral ve motivasyonumuzu olumsuz etkilemesine asla izin vermeyelim. Aşı tedarikiyle ilgili müjdeli haberlerin geldiği, tünelin ucundaki ışığın çok daha net görüldüğü bir dönemde biraz daha dişimizi sıkarak tedbir ve kurallara uyma noktasında sabırlı davranalım ve hep birlikte sağlıklı günlere bir an önce kavuşalım. Özlediğimiz huzurlu günlere çok az kaldı; buna hepimiz inanalım” dedi.