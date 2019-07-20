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Samsun'daki mağaza yangınını söndürme çalışmasına TOMA'lar da destek verdi

Samsun'daki mağaza yangınını söndürme çalışmasına TOMA'lar da destek verdi
Samsun'daki mağaza yangınını söndürme çalışmasına TOMA'lar da destek verdi

Samsun'da endüstriyel malzeme satılan bir mağaza ve deposunda çıkan yangına itfaiyenin yanı sıra Samsun polisine ait TOMA'lar da destek verdi.

Yangın, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir mağazada saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temizlik ve ambalaj malzemeleri satışı yapılan bir mağazada yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm mağazayı kapladı. 

Mağaza ve depo kısmı alev alev yanarken Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışması başlattı. Yangın mahalline itfaiyenin yanı sıra su tankerleri ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait 2 adet TOMA da sevk edildi. Toplumsal olaylarla kullanılan TOMA'lar bu kez yangın söndürmeye destek verdi. 

Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.  

Muhammer Ay-Erdi Demur-Furkan Abrek Ünal
 

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